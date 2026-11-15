Movilidad

Confirman Bloqueos en Carreteras: Lista de Estados Afectados por Cierres el 17 de Noviembre 2026

Hasta el momento se ha informado de al menos cinco entidades cuyas vías se verán afectadas con cierres y protestas

Bloqueos de campesinos para este martes 17 de noviembre 2026Grupos de agricultores han anunciado bloqueos parta este martes 17 de noviembre 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+