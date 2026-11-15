Confirman Bloqueos en Carreteras: Lista de Estados Afectados por Cierres el 17 de Noviembre 2026
Hasta el momento se ha informado de al menos cinco entidades cuyas vías se verán afectadas con cierres y protestas
Hasta el momento se ha informado de al menos cinco entidades cuyas vías se verán afectadas con cierres y protestas
Una nueva jornada de bloqueos en carreteras ha sido anunciada para este martes 17 de noviembre 2026. Organizaciones de campesinos han anunciado cierres en varias de las vías principales en el país y en N+ te contamos cuáles son los estados que saldrán afectados.
La Confederación Agropecuaria de México y otros grupos de campesinos anunciaron movilizaciones, con bloqueos carreteros en distintos estados del país, para exigir el cumplimiento de compromisos asumidos por el gobierno federal.
A través de un comunicado publicado el sábado indicaron que esta movilización responde al incumplimiento de los acuerdos establecidos el 22 de octubre de 2026 con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
"Los productores otorgaron un voto de confianza y suspendieron la movilización convocada para el 27 de octubre; sin embargo, sus peticiones siguen sin recibir una respuesta efectiva", agregaron.
Los bloqueos y paros carreteros convocados por la Confederación Agropecuaria de México se realizarán en algunas de las principales carreteras de distintas zonas de la República.
Hasta el momento, la Confederación Agropecuaria de México confirmó la presencia de campesinos en 25 puntos en cinco estados del país: Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Campeche y Jalisco.
Sin embargo, no se ha confirmado si serán las únicas entidades o se sumarán más a las protestas. Asimismo, hasta el momento no se ha informado de algún diálogo con autoridades que dé paso a la suspensión de estas movilizaciones.
Algunas de las carreteras donde se han confirmado los cierres son: Carretera 90, Carretera 45, Santa Rosa, Irapuato-Silao e Irapuato-Salamanca.
Garantizar un apoyo directo que asegure la rentabilidad del productor de maíz.
Cubrir los pagos pendientes del trigo correspondientes al ciclo O-1 24-25.
Cubrir los pagos pendientes del maíz correspondientes al ciclo P-V 2026.
Aplicar el seguro agrícola en las zonas siniestradas.
Aplicar la retroactividad de la cuota energética.
Eliminar los lineamientos que impiden la inscripción al PEUA 2027 o generar los mecanismos para cumplirlos, ante la ineficiencia de CONAGUA, SADER y CFE.
Asegurar que los productores de las organizaciones participantes tengan acceso al programa de precio justo para el trigo y el maíz.
Incluir el maíz amarillo no transgénico para consumo humano en los esquemas de apoyo de la Secretaría.