El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, aseguró que el caso del cantante Gabito Ballesteros, cuya presentación fue cancelada en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 tras interpretar canciones con contenido de apología del delito, ya quedó aclarado.

El mandatario estatal señaló que el representante del artista ofreció una disculpa, por lo que consideró que el asunto quedó atendido luego de la aplicación de la ley.

“Eso ya quedó aclarado. Ya el propio representante pidió una disculpa y ya es un tema en el que se aplicó la ley”, expresó.

Kuri González reiteró que en Querétaro se hace cumplir la legislación y sostuvo que las actividades de la Feria Ganadera deben desarrollarse en un ambiente de seguridad y convivencia familiar.

Finalmente, insistió en que las disposiciones legales se aplican en la entidad, al señalar: “Aquí en Querétaro se aplica la ley”.