Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal la tarde del domingo, luego de ser señalados por agredir física y verbalmente a sus respectivas parejas, en hechos ocurridos en distintos sectores de Hermosillo.



El primer caso se registró pasadas las 16:00 horas en el fraccionamiento Real de Palmas, donde Luis Manuel 'N', de 19 años, fue arrestado en la avenida Ginebre, luego de que su pareja, de 17 años, lo acusara de haberla cacheteado.



La joven explicó que la agresión ocurrió después de reclamarle que le entregara completa la manutención para comprar pañales y leche para el bebé que tienen en común. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público.



En otro hecho, ocurrido a las 17:50 horas en la colonia San Isidro, en Miguel Alemán, Esteban 'N', de 26 años, fue detenido tras ser acusado por su pareja, de 18 años, de jalonearla e insultarla.



La agresión ocurrió en un domicilio ubicado en las calle 6, entre 7 y Sin Nombre, donde intervinieron los oficiales municipales.