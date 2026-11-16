El cuerpo sin vida de un hombre, cuya identidad se desconoce, fue recuperado de las aguas del Canal Bajo, frente al ejido Vicente Guerrero, conocido como 'El Portón', la tarde del domingo.



El hallazgo ocurrió poco antes de las 15:00 horas, en la margen derecha del canal, al norte del puente peatonal que comunica a dicha comunidad rural con la colonia Las Areneras, de Ciudad Obregón.



La víctima, de complexión delgada y tez morena, vestía shorts caqui y camisa blanca de manga larga, con cuadros cafés y negros. A simple vista no presentaba signos de violencia, por lo que inicialmente se consideró que pudo haber fallecido por asfixia por sumersión.



Elementos de rescate acuático del Departamento de Bomberos realizaron la extracción del cuerpo, que posteriormente fue trasladado por el Servicio Médico Forense para practicarle la autopsia correspondiente y establecer la causa de muerte, además de esperar a que sea identificado y reclamado por sus familiares.