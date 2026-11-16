La APEC, cuya Cumbre de líderes se realiza del 18 al 19 de noviembre de 2026 en la ciudad de Shenzhen, China, es uno de los foros más importantes en temas de comercio, inversión, cooperación económica e integración regional, ya que reúne a 21 economías. APEC es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

La APEC se fundó en noviembre de 1989. Su objetivo es facilitar el comercio, la inversión, la cooperación económica y la integración regional.

Reúne a 21 economías de América Latina: México, Estados Unidos, Canadá, Chile y Perú; de Asia oriental: China, Japón, Corea del Sur, Hong Kong y Taipéi Chino; del Sudeste asiático a Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam y Brunéi; en Oceanía congrega a Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea y a Rusia de la parte de Eurasia.

A esta Cumbre asiste Claudia Sheinbaum quien hoy presentará el Plan México a las 22:00 horas (hora de México), durante su gira de trabajo en la Cumbre de Líderes y CEO Summit de la APEC en Shenzhen, China.

Además, tendrá reuniones bilaterales con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, así como con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y representantes de Australia y Vietnam.

La presidenta de México será la única jefa de Estado que va a dirigir un mensaje en la sesión plenaria, además del presidente de China, Xi Jinping. Será la oradora principal ante el Consejo Asesor de Negocios, que integra a más de mil empresarios de los 21 países representados en la APEC.

Entre los temas que a México interesan abordar con el presidente de China son: hospitales inteligentes de China para incorporar este modelo en México; el segundo, medio ambiente, economía circular y transformación de la basura, por esto la acompaña la secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena; y el tercer tema, desarrollo científico y tecnológico, por lo que estará presente la secretaria de Ciencia.

Agenda de reuniones en China:

Lunes 16 de noviembre, 22:00 horas de México: Sheinbaum presenta el Plan México ante empresarios.

Martes 17 de noviembre, 02:00 horas de México: reunión bilateral Claudia Sheinbaum con Xi Jinping.

Miércoles 17 de noviembre, 04:00 horas de México: encuentro Sheinbaum con Mark Carney, primer ministro de Canadá.

Jueves 18 y 19 de noviembre: cumbre de líderes de APEC en Shenzhen.

El 19 de noviembre se prevé un encuentro entre Trump, Putin y Vladimir Putin, mandatario de Rusia. Los tres tienen previsto un encuentro al margen de la cumbre, según AP. Entre los asuntos de interés están el comercio, la seguridad internacional y las negociaciones nucleares.

Es importante puntualizar que no habrá una reunión en la Cumbre entre la presidenta de México y Donald Trump.

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