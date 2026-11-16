Martín Borrego Llorente, exfuncionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), fue inhabilitado por un año para ocupar cargos públicos tras haber utilizado su cargo para realizar su boda en el Museo Nacional de Arte (MUNAL), dio conocer este 16 de noviembre 2026, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Se detectó que aprovechándose de su puesto solicitó autorización para realizar un evento de carácter oficial en el salón de recepciones de dicho inmueble, pero en realidad lo utilizó para celebrar su boda, cuyo hecho se viralizó en redes sociales.

El acto se efectuó el 4 de octubre de 2024 y asistieron cerca de 70 invitados, entre ellos la entonces titular de la SRE.

Borrego dejó su cargo como Coordinador de Contacto con la Ciudadanía de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Sostuvo que el evento se hizo conforme a los protocolos del museo y que no se usaron recursos públicos.

El perfil de Martín Alonso Borrego Llorente es de diplomático con más de una década de experiencia en relaciones internacionales, cooperación y administración gubernamental.

Tiene una doble titulación universitaria enfocada en el ámbito internacional y la gestión pública es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) de la licenciatura en Relaciones Internacionales.

Además una licenciatura en Administración también en el ITAM.

Su formación diplomática la tuvo cuando ingresó al Servicio Exterior Mexicano (SEM) en 2013 tras completar su preparación como becario diplomático en el Instituto Matías Romero.

Dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y otras dependencias federales, se especializó en estrategia política, asuntos culturales, cooperación internacional y coordinación interinstitucional:

En la embajada de México en Rumania entre 2014-2018. Se desempeñó como encargado de la sección consular, así como de los asuntos culturales, económicos y de cooperación.

En la SRE ocupó puestos clave como jefe de departamento en la Dirección General para Europa, director general de Cooperación y Promoción Ecológica Internacional, y director general para América del Sur.

Se desempeñó como jefe de oficina de la SRE durante la gestión de Alicia Bárcena Ibarra, coordinando operaciones políticas y diplomáticas de alto nivel.

Estuvo en la Semarnat. En 2024 fue comisionado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como coordinador de Contacto con la Ciudadanía.

Dejó dicho cargo en diciembre de 2024 tras la polémica por la celebración de su boda en el Museo Nacional de Arte (Munal), caso por el cual fue inhabilitado del serv

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