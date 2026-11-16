Presentar una licencia médica que el ISSSTE no reconoció, seguir cobrando la gasolina de un auto ya vendido o pagar facturas sin autorización son algunas de las faltas que derivaron en sanciones a servidores públicos de distintas dependencias federales.

La sanción más alta recayó en un servidor de la División de Distribución Centro Sur de la CFE, en Morelos, que en 2019 y 2020 no contestó cuatro demandas laborales en juicios de la empresa pública del Estado. Las condenas de pago que siguieron fueron por un monto equivalente al de su multa, de 119 millones de pesos, y quedó inhabilitado por 10 años.

Otros casos llegaron por pagos sin sustento. En el puerto de Manzanillo, dos servidores de las gerencias de Administración y Finanzas, y Jurídica, en Colima, firmaron en 2017 un convenio y emitieron un dictamen, sin justificación jurídica, para cubrir rentas e intereses moratorios por la ocupación de una parcela a favor de una ciudadana. El daño al erario fue de 33 millones de pesos. En el SUPERISSSTE, nueve personas de la Subdirección en la Ciudad de México tramitaron y pagaron en 2018 facturas de dos empresas sin la autorización de la Comisión de Abasto, con un daño patrimonial de 18 millones.

Estos y los demás casos forman parte del balance que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer el 16 de noviembre: 82 personas servidoras públicas, un particular y una empresa sancionados, con inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas por 175 millones de pesos. Conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las faltas graves las sanciona el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y las no graves, la propia Secretaría. Las investigaciones partieron de las Unidades de Responsabilidades de Pemex y de la CFE y de los Órganos Internos de Control de 12 dependencias.

Varias faltas tienen que ver con prestaciones que se siguieron cobrando sin derecho. En Pemex, dos trabajadores no dieron de baja el registro de un vehículo que habían vendido y continuaron cobrando el pago de gasolina: uno de 2018 a 2024, en Boca del Río, Veracruz, y otro de 2021 a 2024, en el Hospital Regional Salamanca, Guanajuato. Sus sanciones económicas son de 854 mil y 362 mil pesos. Un tercero, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex, en Tabasco, cobró salario y prestaciones íntegras durante seis meses de 2023 sin presentarse a laborar tras ser reinstalado, por 286 mil pesos. Los tres fueron inhabilitados por 10 años.

En la CFE de Mérida, una servidora del Departamento de Trabajo no registró en 2022 un total de 420 faltas injustificadas, equivalentes a 345 mil pesos, ni aplicó 496 días de suspensión sin goce de salario, por 405 mil pesos, a personal con retardos injustificados. Recibió una multa de 750 mil pesos y 10 años de inhabilitación. Otro servidor, de la Superintendencia Zona II, autorizó ese año el pago de horas extra y alimentos a cuatro trabajadores sin tener facultades para ello: 413 mil pesos y 10 años sin poder ocupar cargos públicos.

En el Banco del Bienestar, siete empleados de cinco sucursales reportaron de manera intencional un saldo final en el registro de caja diario que no coincidía con el real. En Coyoacán, Santo Domingo, en la Ciudad de México, fueron dos personas, en 2022, con 209 mil pesos. En la sucursal Dr. Arroyo IMSS, en Nuevo León, otras dos, en 2023 y sin validar el registro, con 104 mil pesos. En Vicente Guerrero y en Mitla, en Oaxaca, una persona en cada una, en 2022, con 44 mil y 23 mil pesos. Todos recibieron 10 años de inhabilitación. En la sucursal Guerrero, en Chihuahua, una persona fue inhabilitada por un año y multada con 13 mil pesos por lo mismo.

Los documentos alterados o presuntamente falsos forman otro bloque. En la Secretaría de Economía, una servidora de la Unidad de Apoyo Jurídico en la Ciudad de México envió en 2024 una licencia médica presuntamente expedida a su favor por el ISSSTE para justificar tres días de inasistencia, que el instituto no reconoció, y obtuvo su sueldo íntegro: un año de inhabilitación y 2 mil pesos. En el IMSS, un empleado del Centro de Comunicaciones y Transportes presentó en 2022 un certificado de incapacidad alterado para justificar tres días de ausencia, aunque solo amparaba dos: un año y mil pesos. En la misma institución, una servidora de la Coordinación de Afiliación modificó en 2018 y 2019 registros de varios derechohabientes para aumentar indebidamente sus periodos de cotización, y recibió 10 años de inhabilitación y 1.7 millones de pesos. Una particular presentó en 2022 una licencia presuntamente emitida por la Dirección de Licencias de la Agencia Federal de Aviación Civil para acreditar su experiencia y ocupar el puesto de Inspector Verificador Aeronáutico de Licencias en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Recibió destitución e inhabilitación por seis meses.

En la Guardia Nacional, 17 servidores de las Oficinas Centrales en la Ciudad de México fueron destituidos por entregar en 2024 y 2025 copias de certificados de estudios, presuntamente emitidos por diversas autoridades educativas, que no eran válidos. Esos documentos formaban parte de los requisitos para obtener la licencia de portación de armas de fuego y, en el caso del último de ellos, para su permanencia laboral. Otro integrante de la Coordinación Estatal Michoacán, del 12° Batallón de Infantería en Morelia, fue inhabilitado un año por realizar en 2023 un informe policial que no coincidía con las videograbaciones presentadas como prueba en una investigación por un delito, lo que ocasionó la liberación del presunto culpable.

Hay también sanciones por abuso del cargo. Un servidor de la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó en 2024 el Salón de Recepciones del Museo Nacional del Arte (MUNAL) para un evento oficial, pero lo usó para uno personal: un año de inhabilitación. Un servidor de la CFE en Distribución Bajío rechazó en 2023, durante una contratación, la propuesta de una empresa que cumplía los requisitos técnicos para surtir ropa del personal de campo: un año. En la Secretaría de Agricultura, un servidor de la Delegación Tamaulipas fue inhabilitado 10 años y la empresa R., un año, con una sanción solidaria de 330 mil pesos, por simular en 2018 un convenio con una persona fallecida para ceder a la empresa su apoyo del programa de riego tecnificado. En el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, un integrante de la Unidad de Transparencia pidió en 2024 a un particular 12 mil pesos a cambio de conseguirle empleo, y se acreditó que recibió 2 mil en su cuenta: un año.

Otro grupo de sanciones se refiere al trato a otras personas. Un servidor del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 227, en el Estado de México, fue inhabilitado 10 años por realizar en 2020 comentarios y tocamientos de índole sexual a un menor de edad. En Pemex, un trabajador del Departamento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos recibió tres años por hacer en 2024 comentarios de carácter sexual a una compañera. En la Secretaría de Hacienda, un servidor de la Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural, en Veracruz, fue inhabilitado un año por prestarle en 2024 a una servidora un libro con contenido sexual e incitarla a leerlo. En el puerto de Manzanillo, un integrante de la Gerencia Jurídica recibió un año por faltas de respeto a una subordinada en 2025.

Las faltas no graves terminaron en suspensiones, una amonestación y, en la Guardia Nacional, las destituciones ya descritas. En Pemex, un servidor de Tecnologías de la Información en Dos Bocas, Tabasco, fue suspendido 30 días por agredir y tratar de manera irrespetuosa en 2025 a una servidora de su área. Dos médicos del Hospital Regional Minatitlán, en Veracruz, recibieron ocho días por no registrar en 2024 el tratamiento que debían continuar dos pacientes ni su evolución. En el Hospital General Ciudad del Carmen, un servidor fue suspendido 30 días por autorizar en 2023 dos incapacidades por un periodo mayor al permitido.

En la CFE, un servidor del Centro de Atención de la División Comercial Centro Oriente, en Puebla, fue suspendido 20 días, y dos más, en Puebla y Veracruz, 10 días cada uno, por tratar de forma irrespetuosa a usuarios en llamadas telefónicas en 2023 y 2024. En la Comisión Nacional de Bioética, tres servidores recibieron 30 días por no supervisar ni tramitar a tiempo ante el ISSSTE, en 2023, el aviso del accidente automovilístico de una compañera, quien no pudo gozar de una licencia con goce de sueldo por incapacidad temporal. En el Centro SICT Morelos, un servidor recibió amonestación pública por faltarle al respeto a un ciudadano con palabras altisonantes en 2024. En el SAT, un integrante de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal Michoacán 1 fue suspendido 60 días por atender fuera de plazo, en 2023, una resolución para imponer dos multas a una empresa por 230 mil pesos, que no se cobraron. Otro, de la Administración Desconcentrada Jurídica Durango "1", recibió 30 días por usar en 2022 su correo laboral para asuntos personales y enviar documentos ajenos a la institución.

CT