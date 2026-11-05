Seguridad

Marina Asegura Más de Una Tonelada de Cocaína frente a Costas de Chiapas y Oaxaca

Los aseguramientos representan una afectación económica estimada en 272 millones 898 mil 198 pesos para los grupos delictivos

Cocaína asegurada en costas de Chiapas y OaxacaCocaína asegurada en costas de Chiapas y Oaxaca. Foto: Gabinete de Seguridad

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Operativo en el Pacífico: Marina incauta 1.1 toneladas de cocaína, debilitando la economía del crimen organizado en México. Descubre cómo se llevó a cabo esta acción.

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