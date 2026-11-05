Marina Asegura Más de Una Tonelada de Cocaína frente a Costas de Chiapas y Oaxaca

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó este jueves, 5 de noviembre de 2026, que en dos operaciones marítimas, en aguas del Océano Pacífico, se aseguró más de una tonelada de cocaína y se detuvo a una persona.

Se detalló que las operaciones se desarrollaron en costas de Chiapas y Oaxaca, donde personal de la Secretaría de Marina (Marina), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguró 32 bultos con un peso aproximado (incluyendo el embalaje) de 1,149 kilogramos (1.1 toneladas) de una sustancia con características similares a la cocaína.

Afectación económica a grupos delictivos

Las acciones se derivaron de recorridos de patrullaje y vigilancia marítima realizados por personal naval. En un primer evento se aseguraron 16 bultos con aproximadamente 629 kilogramos de presunta cocaína, mientras que en una segunda acción se localizaron 16 bultos con aproximadamente 520 kilogramos de esa sustancia. Asimismo, se efectuó una detención.

A la persona detenida le fueron leídos sus derechos de ley y, junto con la presunta droga asegurada, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para integrar las carpetas de investigación correspondientes.

Cabe señalar que el peso ministerial de la sustancia asegurada se encuentra pendiente de confirmación por parte de la autoridad competente.

Estos aseguramientos representan una afectación económica de 272 millones 898 mil 198 pesos, lo que debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos. Además, en la presente administración suman más de 97 toneladas de cocaína aseguradas en la mar.

Con información de N+