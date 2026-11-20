En medio de muestras de dolor, familiares y seres queridos acompañaron el cortejo fúnebre de las tres personas originarias de Ramos Arizpe que perdieron la vida durante el ataque ocurrido en Galeana, Nuevo León. La caravana reunió a familiares, amigos y personas cercanas a las víctimas, quienes acudieron para darles el último adiós.

El cortejo partió de la funeraria, ubicada sobre el bulevar Plan de Guadalupe, y se dirigió al panteón de San Ignacio, donde serían sepultados José Raúl, de 35 años, y sus hijos Diana Monserrat, de 7 años, y Josué, de 17 años.

Durante el último recorrido, los familiares acompañaron los féretros en medio de muestras de tristeza por la pérdida de los tres integrantes de la familia, quienes fueron víctimas del ataque registrado en el municipio de Galeana, Nuevo León.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó que existe coordinación con las autoridades de Nuevo León para reforzar la vigilancia en brechas, luego del ataque armado.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe brindó respaldo a los familiares y previamente anunció apoyo para cubrir los gastos funerarios, además de acompañamiento a sus seres queridos y atención para la menor de 12 años que sobrevivió al ataque.