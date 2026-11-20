Dos hombres identificados como objetivos prioritarios por su presunta relación con actividades delictivas fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, durante operativos realizados en las alcaldías Tláhuac y Álvaro Obregón.

De acuerdo con la información difundida por el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, las detenciones ocurrieron como parte del reforzamiento de seguridad en las zonas oriente y poniente de la capital.

En la colonia Barrio de Santa Cruz, en la alcaldía Tláhuac, fue detenido David “N”, alias “Carlitos”, a quien las autoridades relacionan con al menos cuatro eventos de homicidio registrados en esa demarcación.

En otro operativo, realizado en la colonia Pueblo de Santa Fe, en Álvaro Obregón, los policías detuvieron a Iván “N”, alias “El Búho”, señalado como presunto integrante de una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de narcóticos en el poniente de la Ciudad de México.

La dependencia indicó que mantiene los operativos para detener a personas relacionadas con delitos de alto impacto, desarticular células delictivas y reforzar la seguridad en las 16 alcaldías de la capital.