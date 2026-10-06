Rescatan a Dos Perros que Presuntamente Golpeaba su Dueño en la Ciudad de Puebla

La Dirección de Bienestar Animal (DIBA) del estado de Puebla dio a conocer que aseguró de manera precautoria a dos caninos que se encontraban en condiciones de abandono y presentaban signos de maltrato en la colonia Obrera Alberto de la Fuente, en la capital poblana.

La intervención se realizó luego de que una vecina proporcionara fotografías y videos en los que se observaba a un hombre agrediendo físicamente a uno de los ejemplares, que permanecía sujeto con un lazo corto.

Ante los hechos reportados, el Departamento de Normatividad y Denuncias de la DIBA inició las acciones correspondientes para poder rescatar a los dos ejemplares y ponerlos a salvo.

Al identificar posibles hechos constitutivos de delito, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), la cual fue turnada a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Animales.

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De manera paralela, personal del Departamento Médico Veterinario y Forense acudió a la demarcación antes mencionada para realizar la inspección y valoración correspondiente.

Los ejemplares, un canino tipo pitbull y otro mestizo, fueron nombrados ‘Malfoy’ y ‘Spike’. Ambos fueron trasladados a la Clínica de Bienestar Animal, ubicada en Flor del Bosque, donde reciben atención médica especializada y seguimiento conductual, de acuerdo con las condiciones en las que fueron encontrados.

La titular de la DIBA, Michele Islas Ganime, destacó que las denuncias ciudadanas permiten a las autoridades identificar y atender oportunamente posibles casos de maltrato animal y exhortó a la población a utilizar los canales institucionales para reportar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los animales.

Con información de N+

GMAZ