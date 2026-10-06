Seguridad

Rescatan a Dos Perros que Presuntamente Golpeaba su Dueño en la Ciudad de Puebla

Una vecina acudió a las autoridades con la supuesta evidencia del maltrato animal contra los canes en la colonia Obrera Alberto de la Fuente

Dos Perros Rescatados Golpeados Dueño Colonia Obrera Alberto de la Fuente Puebla Maltrato AnimalUna vecina presentó presunta evidencia del maltrato animal contra los canes. Foto: X @DIBAGobPue

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Vecina denuncia maltrato animal en Puebla y logra el rescate de dos perros. La DIBA actúa y presenta denuncia ante la Fiscalía. Infórmate aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+