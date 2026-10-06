Lluvias Elevan Almacenamiento de Presas en Querétaro: Dos ya Están al 100%

Las lluvias registradas en Querétaro favorecieron la recuperación de los cuerpos de agua, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua, a través de la Dirección Local en la entidad. Con corte al 5 de octubre de 2026, el conjunto de embalses monitoreados registra un almacenamiento global del 49 por ciento.

El informe señala que actualmente se acumulan 100.35 millones de metros cúbicos de agua, de un total proyectado de 206.48 millones de metros cúbicos.

Dos presas alcanzaron el 100 por ciento de su capacidad: Jalpan, en el municipio del mismo nombre, y Puerta de Alegrías, en San Juan del Río.

Además, cinco embalses se encuentran cerca de su límite de almacenamiento. Pirules, en El Marqués, registra 97.8 por ciento; Derivadora San José, en Huimilpan, 96.6 por ciento; El Cajón, en Querétaro, 93.7 por ciento; Colón, 91.7 por ciento; y Jesús María, en El Marqués, 90.7 por ciento.

Por regiones hidrológicas, los embalses de la cuenca Lerma Santiago presentan un almacenamiento conjunto del 68 por ciento, mientras que los de la cuenca del Pánuco alcanzan un promedio del 43 por ciento.

En cuanto a las precipitaciones registradas en las estaciones de monitoreo, Jalpan de Serra reportó la mayor acumulación con 63.5 milímetros, seguido de Peñamiller con 35.2 milímetros y Juriquilla con 12.4 milímetros.