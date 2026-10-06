Seguridad

Lluvias Elevan Almacenamiento de Presas en Querétaro: Dos ya Están al 100%

El monitoreo de Conagua reportó 100.35 millones de metros cúbicos almacenados en los embalses de la entidad, de un total proyectado de 206.48 millones

Lluvias Elevan el Nivel de las Presas en QuerétaroLluvias Elevan el Nivel de las Presas en Querétaro. Foto: N+

Destacado

Además de los dos cuerpos de agua que llegaron a su máximo, otros cinco se encuentran por encima del 90 por ciento de su capacidad, mientras Jalpan registró la mayor precipitación del periodo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+