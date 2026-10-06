Muere Hombre Afuera de Farmacia en Colonia Chapultepec en Torreón, Coahuila

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad perdió la vida mientras se encontraba afuera de una farmacia ubicada en la colonia Chapultepec en Torreón.

El reporte fue atendido por corporaciones de emergencia luego de que vecinos alertaran sobre una persona inconsciente que permanecía tirada sobre la banqueta.

El hecho ocurrió sobre el bulevar De La Libertad, donde algunas personas solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia al observar al hombre aparentemente inconsciente. Al lugar acudieron paramédicos, quienes realizaron una valoración y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre se dedicaba a lavar coches en la zona y era conocido por algunas personas que frecuentaban el sector. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido su identidad, debido a que entre sus pertenencias no fueron localizados documentos que permitieran identificarlo.

Elementos de seguridad acudieron al sitio y delimitaron el área para permitir que las autoridades realizaran las diligencias correspondientes. Posteriormente, personal de la Fiscalía del Estado llevó a cabo las investigaciones.

Una vez concluidas las diligencias, las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde será practicada la necropsia de ley.