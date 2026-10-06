Seguridad

Muere Hombre Afuera de Farmacia en Colonia Chapultepec en Torreón, Coahuila

El occiso permanece en calidad de desconocido ya que no portaba con identificaciones

Muere Hombre Afuera de Farmacia en Colonia Chapultepec en Torreón, CoahuilaHabitantes del sector alertaron a las autoridades alertaron sobre una persona inconsciente en la vía pública. Foto: N+

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