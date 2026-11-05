Accidentes

Nodriza Choca Contra Dos Camiones en la Autopista 150D en Veracruz

Personal de auxilio y grúas trabajó para retirar los vehículos y evitar mayores complicaciones en el camino

Nodriza y camiones chocan en la autopista 150D en VeracruzNodriza y camiones chocan en la autopista 150D en Veracruz. Foto: N+

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Tres unidades de carga involucradas en un choque en la autopista Córdoba-Veracruz.

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