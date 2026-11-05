Nodriza Choca Contra Dos Camiones en la Autopista 150D en Veracruz

Se registró una carambola entre tres unidades, entre ellas una nodriza de doble remolque que transportaba automóviles. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 294 de la autopista 150D Córdoba - Veracruz, en el carril con dirección al trébol de Amatlán.

De acuerdo con los primeros reportes, la nodriza chocó por alcance a un camión tipo torton y, tras el golpe, se impactó contra un tráiler que circulaba metros adelante, provocando daños materiales cuantiosos en las tres unidades.

Al lugar arribaron paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), personal de grúas y elementos de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes tomaron conocimiento del accidente y coordinaron las maniobras para retirar los vehículos involucrados.

El percance no dejó personas lesionadas y las unidades fueron retiradas para evitar mayores afectaciones a la circulación vehicular en este tramo de la autopista durante este jueves.