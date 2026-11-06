Seguridad

Menor es Lesionada con una Piedra en la Cara Cuando Pedía Dulces en León, Guanajuato

Un hombre que aparentemente se encontraba en estado de ebriedad, fue quien tomó y golpeó con una piedra a la niña Ivana

Menor es Lesionado con una Pedrada en la Cara Cuando Pedía Dulces en León.Menor es Lesionado con una Pedrada en la Cara Cuando Pedía Dulces en León. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Familiares del presunto responsable se pusieron en contacto con la madre de la víctima para ofrecerle dinero, pero lo rechazó, pide que el culpable sea detenido.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+