Menor es Lesionada con una Piedra en la Cara Cuando Pedía Dulces en León, Guanajuato

El pasado domingo 1 de noviembre fue cuando se captó en video cuando un hombre se agacha para tomar una piedra y lanzarla a una menor en León.

Ivana de 10 años de edad fue la víctima de la agresión, quien de acuerdo a su madre se encuentra grave de salud al presentar distintas lesiones en la cara.

María Teresa Luna, mamá de la niña indicó que escuchó un golpe y al voltear vio a su hija tirada y a su hermana reclamarle al hombre que aventó la piedra, quien huyó del lugar.

El golpe le causó diferentes fracturas en la ceja y parte de la nariz pero la más grave fue la fractura craneoencefálica que la mantiene en terapia intensiva.

Familiares de Ivana ya pusieron la denuncia pertinente ante la Fiscalía General del Estado y ya ha sido identificado el presunto culpable.

La madre de la menor indicó que presuntamente el hombre se encontraba bajo los influjos del alcohol aunque no tiene la certeza si también estaba drogado o solo tomado.

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Además comentó que familiares del aparente responsable le ofrecieron dinero, lo que no aceptó pues piden que el hombre se enfrente a las autoridades.

Actualmente a la menor de 10 años se le está drenando la sangre que se le coaguló en el cerebro, por lo que aún peligra su vida.