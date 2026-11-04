Internacional

Marte No Está 'Muerto', Sino 'Inactivo': Detectan Indicios de Actividad Volcánica

Observaciones de una sonda europea identificaron un gas sobre antiguas fracturas volcánicas y abren nuevas preguntas sobre el interior del planeta rojo

Marte no está 'Muerto', sino 'Inactivo'Foto: X @esa

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