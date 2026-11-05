Operativo en Tetelzingo, Veracruz: Reportan Detenciones y Vehículos Asegurados

Un fuerte operativo de seguridad fue realizado en la comunidad de Tetelzingo, perteneciente al municipio de Coscomatepec, enclavado en la zona de las Altas Montañas de Veracruz, habría dejado al menos 20 personas detenidas, de acuerdo con reportes de habitantes de la región.

Según la información recabada en el despliegue participaron alrededor de 30 camionetas de distintas corporaciones, entre ellas el Ejército Mexicano (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), la Policía Estatal y la Policía Ministerial Acreditable, que encabezó las acciones.

De acuerdo con la información que ha trascendido, entre las personas detenidas habría al menos cinco mujeres. También fueron asegurados varios vehículos, entre motocicletas, cuatrimotos y camionetas, que posteriormente fueron trasladados en grúas.

Tras el operativo, familiares de algunas de las personas detenidas acudieron a las instalaciones del Mando Único de Córdoba para exigir información y solicitar su liberación, al señalar que sus parientes son inocentes.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la cifra de detenidos ni han informado oficialmente los motivos del operativo, por lo que se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles.