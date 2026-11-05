Seguridad

Operativo en Tetelzingo, Veracruz: Reportan Detenciones y Vehículos Asegurados

Habitantes reportaron un despliegue de unas 30 unidades de distintas corporaciones en la zona de las Altas Montañas de Veracruz

Despliegue de seguridad en Veracruz deja múltiples detenciones y aseguramientosDespliegue de seguridad en Veracruz deja múltiples detenciones y aseguramientos. Foto: N+

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Habitantes reportaron un despliegue de unas 30 unidades de distintas corporaciones durante la madrugada de este jueves

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