Las autoridades en Puebla impusieron más de 17 años de prisión a sujeto por violación equiparada contra mujer de 31 años de edad, con discapacidad sensorial en el municipio de Cuautlancingo.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que, con base en los elementos probatorios expuestos ante la autoridad judicial, se confirmó la sentencia condenatoria de 17 años y 6 meses de prisión contra Omar Rigoberto ‘N’.

De acuerdo con la fuente ministerial, la noche del 6 de noviembre de 2022 en un inmueble del municipio de Cuautlancingo, un familiar arribó al domicilio y sorprendió al agresor en una recámara imponiéndole la cópula a la víctima.

Omar Rigoberto ‘N’ de habría aprovechado de la situación de vulnerabilidad de la mujer para forzarla al acto. Luego sustentar la acusación en el juicio oral con perspectiva de género y de derechos humanos, el 30 de octubre de 2026 el órgano jurisdiccional dictó el fallo condenatorio contra este sujeto.

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La autoridad impuso una pena de 17 años y 6 meses de privación de la libertad, una multa de 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), el pago de 500 UMA por reparación del daño moral.

Además, se aplicará la reserva de derechos para cuantificar el daño material en ejecución de sentencia, amonestación, suspensión de derechos civiles y políticos, así como la negativa de cualquier beneficio conmutativo de la pena.

Con información de N+

JAPR