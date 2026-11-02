Seguridad

Sentencian a Sujeto por Violación contra Mujer con Discapacidad Sensorial en Puebla

Un familiar de la víctima arribó al domicilio y sorprendió al agresor en una recámara junto con la víctma, aprovechándose de su vulnerabilidad

El órgano jurisdiccional dictó el fallo condenatorio contra este sujeto.El órgano jurisdiccional dictó el fallo condenatorio contra este sujeto. Foto: FGE Puebla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Justicia en Puebla: 17 años de prisión para Omar Rigoberto por violación a mujer vulnerable. La sentencia incluye multas y suspensión de derechos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+