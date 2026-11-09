Tráfico vehicular

Repartidores de Aplicación Liberan Bloqueo en Santa Fe

Los choferes acordaron una mesa de diálogo con autoridades

Retiran bloqueo en Santa Fe, CDMXRetiran bloqueo en Santa Fe, CDMX. Foto: N+

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La carretera México-Toluca vuelve a fluir tras el bloqueo de repartidores en Santa Fe. El debate sobre las placas mercantiles sigue. Descubre más sobre esta situación en la CDMX.

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