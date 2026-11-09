Repartidores de Aplicación Liberan Bloqueo en Santa Fe

Luego de cuatro horas de bloqueo, repartidores de aplicación liberaron la zona de Santa Fe, que mantenía colapsada la carretera México-Toluca en ambos sentidos, alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México.

Los choferes acordaron una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Movilidad hoy a las 18:00 horas. Sin embargo, un grupo permanece sobre la Avenida Toluca y Santa Fe, sin afectar la vialidad; aseguraron que permanecerán en el punto y que de no llegar a un acuerdo volverán a bloquear tanto la carreta federal como el tramo de Juan Salvador Agraz, en Vasco de Quiroga.

Mediante un comunicado, la Semovi indicó que en dicha reunión se dará atención a las inquietudes de este sector y se formulará la estrategia para que los habitantes de la capital tengan servicios adecuados en condiciones de seguridad, responsabilidad civil y movilidad.

Cabe recordar que los repartidores están en desacuerdo con la implementación de placas mercantiles y licencias de carga que se pretende exigir para que puedan continuar trabajando.

Por su parte, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Edomex informó que se registra asentamiento vehicular de aproximadamente 2 kilómetros sobre la avenida Alfredo del Mazo, con dirección hacia Paseo Tollocan, a la altura de Plaza El Punto.

Toma en consideración que, además, en otros puntos de la CDMX hay bloqueos que afectan la circulación, pues este lunes han salido a las calles trabajadores de la UNAM, del INE y se espera una marcha de empleados del IMSS.

Con información de N+