Seguridad

Así Fue el Asalto a Sucursal Bancaria en Tláhuac: Policías de CDMX Detienen a Un Hombre

El sospechoso, de 40 años, fue localizado por policías de la SSC metros adelante de la sucursal bancaria

Asalto a bancoPolicías acudieron a la sucursal bancaria en Tláhuac tras el reporte de un asalto. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+