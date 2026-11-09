Así Fue el Asalto a Sucursal Bancaria en Tláhuac: Policías de CDMX Detienen a Un Hombre

Un hombre de 40 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, señalado como probable responsable de asaltar una sucursal de Banamex en la alcaldía Tláhuac.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado sobre avenida Tláhuac y la calle Gabriel Hernández, en la colonia La Magdalena.

Los policías acudieron al sitio después de recibir el reporte de robo por parte de los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente.

Según el reporte de las autoridades, una trabajadora de la sucursal bancaria explicó a los oficiales que un hombre ingresó al establecimiento y la amenazó con lo que aparentaba ser un arma de fuego.

El sujeto presuntamente le exigió dinero en efectivo y posteriormente salió del inmueble.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Asaltan Banco en Tláhuac: Detienen a Hombre con Réplica de Arma y Dinero

Tras conocer las características físicas y la vestimenta del probable responsable, los policías comenzaron su búsqueda y lograron ubicarlo a pocos metros del banco.

Durante una revisión preventiva, realizada conforme al protocolo de actuación policial, encontraron dinero en efectivo y una réplica de arma de fuego.

Posteriormente, los oficiales le comunicaron sus derechos constitucionales y lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

FBPT