Habrá Bloqueo de Trabajadores de la UNAM: Revisa Zona con Cierres y Cómo Evitarla

¡Toma precauciones! Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizarán este lunes una nueva manifestación en la Ciudad de México (CDMX), en la que se prevé la participación de alrededor de 3 mil manifestantes.

Aquí te decimos la zona de la protesta, para que tomes previsiones y evites cualquier afectación en tus traslados este lunes.

También puedes seguir todos los canales de difusión de N+ para enterarte sobre las demás concentraciones de hoy 9 de noviembre, así como la situación en el transporte público de CDMX y las complicaciones en las autopistas y carreteras de acceso a la ciudad.

Protesta de empleados UNAM

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, a través de su agenda de movilizaciones diaria, informó que el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México protestará hoy en la alcaldía Venustiano Carranza.

Los trabajadores acudirán a las 10:00 horas a la Cámara de Diputados, localizada en H. Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque.

Ante ello, la SSC no descartó la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

En caso de afectaciones en las inmediaciones, se pueden usar rutas alternas como el Circuito Interior, Eje 1 Oriente, Eje 3 Oriente, Eje 1 Norte, el Viaducto Miguel Alemán, Fray Servando Teresa de Mier, Calle Albañiles y Avenida del Taller.

¿Cuál es la demanda del STUNAM?

De acuerdo con los datos de la agenda, los integrantes del STUNAM solicitarán un incremento presupuestal para las universidades públicas.

Además, pedirán atender las demandas laborales y salariales de la comunidad trabajadora universitaria y garantizar el fortalecimiento de la educación superior pública.

SPB