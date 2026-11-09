Movilidad

Habrá Bloqueo de Trabajadores de la UNAM: Revisa Zona con Cierres y Cómo Evitarla

Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se movilizan en demanda de incremento presupuestal para las universidades públicas

Mitin del STUNAM al exterior de la Cámara de Diputados el 3 de diciembre 2024. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMitin del STUNAM al exterior de la Cámara de Diputados el 3 de diciembre 2024. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+