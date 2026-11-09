Movilidad

¿Hay Bloqueos en la México-Querétaro este Lunes? Capufe Reporta Afectaciones Viales

Hay accidentes, cierres parciales y afectaciones que complican los traslados hacia Querétaro y la CDMX

Camiones de carga pesadaCamiones de carga pesada en medio del tráfico en una carretera de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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