¿Hay Bloqueos en la México-Querétaro este Lunes? Capufe Reporta Afectaciones Viales

La autopista México-Querétaro es una de las principales vías de comunicación del centro del país, debido a que conecta a la Ciudad de México (CDMX) con Querétaro y permite el traslado diario de automovilistas y unidades de transporte de carga.

Por su elevado flujo vehicular, en esta carretera pueden registrarse accidentes, manifestaciones, cierres parciales y otras situaciones que afectan la circulación en distintos puntos de su recorrido.

Ante estas condiciones, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) mantienen labores de vigilancia y emiten avisos sobre incidentes que pueden representar complicaciones para quienes utilizan esta vía.

Afectaciones viales en la México-Querétaro

1:59:00 horas: Se mantiene la reducción de carriles en el kilómetro 82 de la autopista México-Querétaro, con dirección a la Ciudad de México, debido a las labores para retirar una unidad involucrada en un accidente.

6:27 horas: Se encuentra cerrada la circulación en el km 72, con dirección a Querétaro, donde ocurrió un accidente vial en el que se vieron involucrados dos tractocamiones que chocaron.

10:18 horas: Se mantiene la reducción de carriles a la altura del kilómetro 82, con dirección a la Ciudad de México.

FBPT