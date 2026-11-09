¿Hay Bloqueos en la México-Querétaro este Lunes? Capufe Reporta Afectaciones Viales
Hay accidentes, cierres parciales y afectaciones que complican los traslados hacia Querétaro y la CDMX
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La autopista México-Querétaro es una de las principales vías de comunicación del centro del país, debido a que conecta a la Ciudad de México (CDMX) con Querétaro y permite el traslado diario de automovilistas y unidades de transporte de carga.
Por su elevado flujo vehicular, en esta carretera pueden registrarse accidentes, manifestaciones, cierres parciales y otras situaciones que afectan la circulación en distintos puntos de su recorrido.
Ante estas condiciones, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) mantienen labores de vigilancia y emiten avisos sobre incidentes que pueden representar complicaciones para quienes utilizan esta vía.
1:59:00 horas: Se mantiene la reducción de carriles en el kilómetro 82 de la autopista México-Querétaro, con dirección a la Ciudad de México, debido a las labores para retirar una unidad involucrada en un accidente.
6:27 horas: Se encuentra cerrada la circulación en el km 72, con dirección a Querétaro, donde ocurrió un accidente vial en el que se vieron involucrados dos tractocamiones que chocaron.
10:18 horas: Se mantiene la reducción de carriles a la altura del kilómetro 82, con dirección a la Ciudad de México.
FBPT