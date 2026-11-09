Sociedad

Venezolanos en Baja California se Organizan para Participar en Futuras Elecciones

La iniciativa contempla un censo de residentes y jornadas de registro para conocer cuántos podrían ejercer su derecho al voto sin salir del estado

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