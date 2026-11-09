Venezolanos en Baja California se Organizan para Participar en Futuras Elecciones

La comunidad venezolana residente en Baja California comenzó a organizarse para identificar cuántas personas podrían participar en futuros procesos electorales de su país y gestionar la instalación de un centro de votación en la entidad.

La iniciativa contempla realizar un censo de ciudadanos venezolanos que viven en el estado, con el propósito de conocer cuántos estarían interesados y en condiciones de participar en próximas elecciones.

Uno de los objetivos es solicitar la instalación de un centro de votación en Baja California, para evitar que los integrantes de esta comunidad tengan que trasladarse a otras regiones para emitir su sufragio.

Como parte de las acciones, se llevarán a cabo jornadas de registro en Tijuana y Mexicali durante los próximos fines de semana, donde podrán participar los venezolanos interesados en formar parte del censo.

La organización busca reunir a la comunidad venezolana en la entidad y conocer sus necesidades para facilitar su participación en las decisiones políticas de su país de origen.

APG