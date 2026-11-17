Cinco hombres detenidos, 14 órdenes de aprehensión obtenidas por diversos homicidios y tres mujeres vinculadas a proceso por narcomenudeo es el resultado de un operativo que permitió desarticular una célula delictiva en Cajeme, cuyos integrantes están relacionados con el asesinato de una niña de seis años y las lesiones ocasionadas a sus padres, durante una agresión armada ocurrida el pasado 10 de noviembre en Ciudad Obregón.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que las investigaciones permitieron identificar a los responsables materiales del ataque, a partir de pruebas balísticas que establecieron que el arma utilizada en el homicidio de la menor también estaba relacionada con otros asesinatos registrados en el municipio. Además, mediante labores de inteligencia se identificó a uno de los posibles participantes, quien ya contaba con una orden de aprehensión por otro homicidio.

Con estos elementos, las autoridades ubicaron dos domicilios relacionados con el sospechoso y realizaron cateos que derivaron en la detención de dos hombres y una mujer. Durante las diligencias aseguraron droga, teléfonos celulares y cartuchos calibre 9 milímetros, cuyas características coincidían con las del arma utilizada en la agresión contra la familia.

En otro operativo, elementos de la Policía Estatal detuvieron a dos hombres después de una persecución en la que los sospechosos dispararon contra los agentes. La movilización terminó cuando los individuos volcaron la camioneta Mercury Mariner en la que viajaban, unidad que ya era buscada por su probable relación con hechos vinculados a tres homicidios.

Las investigaciones continuaron mediante declaraciones, identificación de testigos, análisis balísticos y revisión de material audiovisual, lo que permitió ubicar un tercer inmueble relacionado con la organización criminal. En ese lugar fueron detenidas dos mujeres y un hombre identificado como el líder de la célula delictiva, señalada como responsable de la reciente escalada de violencia en Cajeme.

La Fiscalía precisó que, como resultado de las acciones, se obtuvieron 14 órdenes de aprehensión contra los cinco hombres detenidos por diversos homicidios, incluidas dos relacionadas directamente con el asesinato de la niña de seis años. Asimismo, las tres mujeres capturadas durante los cateos ya fueron vinculadas a proceso por narcomenudeo.