Personas que denunciaron presuntos fraudes por parte de una financiera de vehículos continúan con la protesta en el exterior del establecimiento, en el cruce de la calle Morelia y la avenida Tecnológico, en Ciudad Juárez, donde están por cumplir una semana en plantón.

Los inconformes exigen la devolución del dinero que entregaron como enganche y mediante pagos mensuales para adquirir automóviles que, aseguran, nunca les fueron entregados.

Como parte de la manifestación, mantienen llantas sobre la vialidad y la banqueta de la avenida Tecnológico, mientras continúan impidiendo el retiro de los vehículos que permanecen en el inmueble.

Durante la madrugada, las personas que permanecen en el plantón colocaron un calentón de leña para mitigar las bajas temperaturas y poder continuar con la protesta.

Algunos de los afectados han optado por permanecer dentro de sus propios vehículos durante las noches, mientras mantienen la vigilancia en el exterior del establecimiento.

Los manifestantes señalaron que continuarán con la movilización hasta obtener una respuesta sobre la devolución de sus recursos, luego de denunciar que realizaron pagos para adquirir automóviles sin recibir las unidades correspondientes.

La protesta mantiene la presencia de llantas en el área de la avenida Tecnológico y su banqueta, como parte de las acciones con las que los afectados buscan presionar para que se resuelva el conflicto.

PT