Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el aseguramiento de nueve vehículos que se encontraban en el estacionamiento de una financiera ubicada en el cruce de la avenida Tecnológico y la calle Amozoc, en Ciudad Juárez.

La intervención ocurrió luego de que un grupo de personas denunciara presuntas irregularidades en la comercialización de automóviles, al señalar que entregaron dinero como enganche para adquirir una unidad, pero nunca recibieron el vehículo.

Los afectados reportaron que realizaron pagos a la empresa y exigieron la devolución de sus recursos, situación que derivó en una protesta y en la permanencia de manifestantes en el exterior del establecimiento durante siete días.

Tras el reporte, agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al inmueble, donde resguardaron el área y comenzaron con las diligencias para retirar las unidades que permanecían en el estacionamiento.

Un agente de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) explicó que la diligencia únicamente contempla el retiro y aseguramiento de los vehículos localizados en el lugar.

El aseguramiento de las nueve unidades se realizó en medio del conflicto entre la financiera y las personas que aseguran haber entregado dinero para la compra de automóviles sin recibirlos.

Hasta el momento, la información proporcionada por las autoridades se limita al retiro de los vehículos, sin que se hayan detallado otras acciones relacionadas con la situación de los contratos o la devolución del dinero a los afectados.

PT