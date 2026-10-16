Economía

EUA Revoca Restricciones a Aerolíneas Mexicanas: Abrirán Nuevos Vuelos desde el AICM y AIFA

La medida entra en vigor de inmediato y reabre la posibilidad de desarrollar nuevas rutas y frecuencias hacia EUA

Terminal 2 del AICM. Foto: CuartoscuroTerminal 2 del AICM. Foto: Cuartoscuro

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