EUA Revoca Restricciones a Aerolíneas Mexicanas: Abrirán Nuevos Vuelos desde el AICM y AIFA

El Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos determinó este viernes revocar las restricciones que impedían a las aerolíneas mexicanas abrir nuevos vuelos hacia territorio estadounidense desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado conjunto con la Secretaría de Comunicaciones, la medida entra en vigor de inmediato y reabre la posibilidad de desarrollar nuevas rutas y frecuencias desde ambos aeropuertos hacia el mercado estadounidense.

La decisión deja sin efecto la Orden 213-2, con la cual el DOT había restringido las operaciones existentes, propuestas y futuras de los transportistas mexicanos. Con su revocación, las aerolíneas del país recuperan la posibilidad de ampliar su oferta hacia Estados Unidos.

El comunicado señala que Estados Unidos reconoció el cumplimiento de compromisos por parte del Gobierno de México. La determinación, indicó la cancillería, es resultado del trabajo coordinado entre ambos gobiernos y de un proceso de diálogo y cooperación técnica fortalecido a partir del Memorándum de Consultas firmado en mayo de 2026. Desde entonces, México ha avanzado en los compromisos acordados en materia de aviación.

Los gobiernos de ambos países destacaron que la decisión refleja su voluntad de avanzar hacia una nueva etapa en la relación bilateral de aviación, basada en el diálogo, el respeto a la soberanía, la cooperación institucional, la aplicación de las mejores prácticas internacionales y el fortalecimiento permanente de la seguridad y eficiencia del transporte aéreo.

En tanto, México continuará trabajando con las autoridades estadounidenses para fortalecer la conectividad entre ambos países y generar mayores oportunidades para pasajeros, trabajadores y aerolíneas, así como para consolidar un sistema de aviación “seguro, competitivo, moderno y confiable”.

AMP