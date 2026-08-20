Dos Menores en Moto Quedan Graves Tras Choque en Zapopan; Entregarían una Pizza

Dos menores de 16 y 17 años, quedaron gravemente heridos después de ser impactados por un automóvil en Bosques de San Isidro, en el municipio de Zapopan.

De acuerdo con autoridades, los adolescentes viajaban a bordo de una motocicleta para entregar una pizza. Sin embargo, cuando circulaban en el cruce de la avenida Bosques de San Isidro y Valle de San Isidro los embistió un automóvil gris.

Según testigos, los menores presuntamente no respetaron la luz roja del semáforo, provocando el accidente. Ambos sufrieron heridas de consideración y posiblemente irreversibles. Los trasladaron al área de shock de la Cruz Verde Zapopan Norte; ninguno portaba casco de seguridad o equipo de seguridad.