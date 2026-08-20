Accidentes

Dos Menores en Moto Quedan Graves Tras Choque en Zapopan; Entregarían una Pizza

Los jóvenes fueron arrollados durante la tarde del 19 de agosto; son reportados en estado delicado de salud.

Accidente en motocicleta ZapopanReportan accidente vial en Zapopan. Foto: N+

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Accidente en Zapopan deja a adolescentes heridos; supuestamente no respetaron el semáforo en rojo.

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