Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 20 de Agosto de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Mexicali este jueves 20 de agosto presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

Carril Normal: 25 minutos | 1 línea abierta

SENTRI: 10 minutos | 2 líneas abiertas

Ready Lane: 25 minutos | 1 línea abierta

Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 4 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

Carril Normal: 45 minutos | 2 línea abierta

SENTRI: 5 minutos | 4 líneas abiertas

Ready Lane: 45 minutos | 2 líneas abierta

Carril Norma peatonal: 5 minut0s | 3 líneas abierta

Ready Lane peatonal: 5 minutos | 3 líneas abierta

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

APG