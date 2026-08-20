Tráfico vehicular

Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 20 de Agosto de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy jueves 20 de Agosto

Garitas MexicaliReporte de Garitas Mexicali Hoy; Actualización de Filas y Tiempos | Foto: N+

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