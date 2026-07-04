¿Qué Partidos de Octavos Van Gratis Por TV Abierta Hoy 4 y 5 de Julio? Canales del Mundial 2026

Ya con los juegos confirmados para la segunda fase de eliminación directa de la Copa del Mundo, es momento de saber qué partidos de octavos de final del Mundial van por TV abierta este sábado 4 y domingo 5 de julio 2026, por eso acá te mostramos la lista de encuentros que se pueden ver en vivo gratis este fin de semana en México.

Los próximos partidos del 8vos de final causaron mucho revuelo, por el supuesto cambio de horario del México vs Inglaterra. El juego está programado para realizarse a las 18:00 horas y de pronto salió la noticia que se movía para las 12 del mediodía del domingo 5 de julio 2026. Para salir de dudas, acá te dejamos los horarios oficiales de los octavos del Mundial.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿México vs Inglaterra Cambia de Horario?; Esto se Sabe del Duelo del Mundial 2026

¿Qué juegos del Mundial hay hoy 4 y 5 de julio 2026?

Hay cuatro partidos asignados para este 4 y 5 de julio del Mundial. A la cancha saltan dos de los anfitriones del torneo y algunas de las selecciones favoritas para ganar la Copa del Mundo. Los partidos que tendremos son estos:

Canadá vs Marruecos: Se juega a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) del sábado 4 de julio 2026.

Paraguay vs Francia. Juegan a las 15:00 horas (3 de la tarde, tiempo del centro de México) del sábado 4 de julio 2026.

Brasil vs Noruega: Se juega a las 14:00 horas (2 de la tarde, tiempo del centro de México) del domingo 5 de julio 2026.

México vs Inglaterra: Se juega a las 18:00 horas (6 de la tarde, tiempo del centro de México) del domingo 5 de julio 2026.

¿Qué partidos de octavos del Mundial van por TV abierta el 4 y 5 de julio 2026?

De los cuatro enfrentamientos que tendremos, dos de ellos se transmiten por TV en vivo gratis durante este sábado y domingo. Los juegos que pasan por televisión abierta son los siguientes:

Paraguay vs Francia. Va por Canal 5 en vivo gratis y ViX. Link para ver transmisión.

México vs Inglaterra: Va por Canal 5 en vivo gratis y ViX. Link para ver transmisión.

AO