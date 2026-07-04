¿Qué Partidos de Octavos Van Gratis Por TV Abierta Hoy 4 y 5 de Julio? Canales del Mundial 2026

Checa todos los juegos del Mundial que se transmiten por TV abierta en vivo este sábado 4 y domingo 5 de julio 2026, pues hay grandes partidos para ver.

Qué partidos de octavos del Mundial van por TV abierta hoy 4 y 5 de julio 2026 link y canales para verDos partidos de octavos de final pasan gratis por TV abierta este sábado y domingo. Foto: Getty

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