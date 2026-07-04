¿Qué Partidos de Octavos Van Gratis Por TV Abierta Hoy 4 y 5 de Julio? Canales del Mundial 2026
Checa todos los juegos del Mundial que se transmiten por TV abierta en vivo este sábado 4 y domingo 5 de julio 2026, pues hay grandes partidos para ver.
Dos partidos de octavos de final pasan gratis por TV abierta este sábado y domingo. Foto: Getty
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PorRedacción N+
Ya con los juegos confirmados para la segunda fase de eliminación directa de la Copa del Mundo, es momento de saber qué partidos de octavos de final del Mundial van por TV abierta este sábado 4 y domingo 5 de julio 2026, por eso acá te mostramos la lista de encuentros que se pueden ver en vivo gratis este fin de semana en México.
¿Qué juegos del Mundial hay hoy 4 y 5 de julio 2026?
Hay cuatro partidos asignados para este 4 y 5 de julio del Mundial. A la cancha saltan dos de los anfitriones del torneo y algunas de las selecciones favoritas para ganar la Copa del Mundo. Los partidos que tendremos son estos:
Canadá vs Marruecos: Se juega a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) del sábado 4 de julio 2026.
Paraguay vs Francia. Juegan a las 15:00 horas (3 de la tarde, tiempo del centro de México) del sábado 4 de julio 2026.
Brasil vs Noruega: Se juega a las 14:00 horas (2 de la tarde, tiempo del centro de México) del domingo 5 de julio 2026.
México vs Inglaterra: Se juega a las 18:00 horas (6 de la tarde, tiempo del centro de México) del domingo 5 de julio 2026.
¿Qué partidos de octavos del Mundial van por TV abierta el 4 y 5 de julio 2026?
De los cuatro enfrentamientos que tendremos, dos de ellos se transmiten por TV en vivo gratis durante este sábado y domingo. Los juegos que pasan por televisión abierta son los siguientes: