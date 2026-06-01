Aseguran Anexo en Chimalhuacán, Edomex, por Homicidio de Interno; Hay Detenidos

Un interno fue asesinado al interior de un anexo ubicado en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México; hay dos detenidos.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el inmueble que era usado como Centro de Rehabilitación, fue asegurado luego de llevar a cabo las investigaciones correspondientes relacionadas con la muerte de un hombre que estaba en “tratamiento”.

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“Elementos de esta Fiscalía acudieron a dicho sitio ubicado en la colonia Jardines de San Agustín, en donde se encontraban 23 personas en internamiento, las mismas que fueron reintegradas a sus familiares”, afirmó.

Asimismo, informó que se detuvo a dos personas por su probable participación en el homicidio de un hombre.

¿Cómo ocurrió el asesinato en el anexo de Chimalhuacán?

Según las investigaciones, el deceso de uno de los internos del anexo ubicado en la colonia Jardines de San Agustín, ocurrió el 27 de mayo, cuando policías municipales de Chimalhuacán fueron alertados sobre una persona sin vida al interior del inmueble.

Un encargado identificado como Luis Enrique “N”, señaló que la víctima se cayó mientras se bañaba, por lo que lo auxiliaron y lo dejaron en observación, sin embargo, falleció. Por está razón, la Fiscalía Edomex comenzó las indagatorias correspondientes.

Foto: Especial

Las investigaciones revelaron que cuatro días antes del deceso de la víctima, dos sujetos, entre ellos, Luis Enrique “N”, habrían golpeado al interno. Las agresiones se repitieron el 27 de mayo.

Los supuestos encargados del anexo golpearon en repetidas ocasiones al interno y obligaron a dos de sus compañeros a amarrarlo de pies y manos para luego trasladarlo a la enfermería.

“Lugar en donde se dieron cuenta que ya no contaba con signos vitales”, puntualizan las autoridades.

Detienen a encargados

Debido a esos datos obtenidos, se obtuvo una orden para realizar un cateo, el cual se realizó el 30 de mayo. Durante las inspecciones se localizaron diversos indicios y se constataron condiciones que representan un riesgo para la seguridad y salud de las personas usuarias.

Luis Enrique “N”, fue ingresado al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de un Órgano Judicial, quien determinará su situación legal.

Otro sujeto identificado como Juan Carlos “N” también fue detenido por su posible relación con estos hechos. De ser encontrados responsables, podrían alcanzar una sentencia de hasta 70 años.

Foto: Especial

EPP