Aseguran Anexo en Chimalhuacán, Edomex, por Homicidio de Interno; Hay Detenidos

El interno fue asesinado en el anexo ubicado en Chimalhuacán, Edomex; así descubrieron el crimen

En el anexo asesinaron a un interno en EdomexFoto: Especial

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Interno asesinado en anexo de Chimalhuacán: dos detenidos y un inmueble asegurado. ¿Qué revelaron las investigaciones?

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