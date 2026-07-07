Corte de Luz en Ocho Colonias en García, Nuevo León: ¿Qué Día y Qué Zonas Serán Afectadas?

La CFE anunció que la red eléctrica en el municipio de García será interrumpida. Aquí te decimos que día

Corte de luz en GarcíaFoto: N+

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¡Atención García, NL! Habrá corte de luz en 8 colonias por mantenimiento de la CFE. Prepárate y protege tus aparatos. Más detalles aquí.

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