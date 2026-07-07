Corte de Luz en Ocho Colonias en García, Nuevo León: ¿Qué Día y Qué Zonas Serán Afectadas?

Autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunciaron que realizarán cortes de luz en diversos sectores del municipio de García, Nuevo León. Fue a través de un comunicado oficial donde se confirmó esta interrupción en el servicio eléctrico.

Será el próximo 9 de julio cuando varias cuadrillas de la CFE llevarán a cabo el mantenimiento en la red eléctrica del municipio de García, por lo que será necesario interrumpir el servicio eléctrico para garantizar la seguridad de los trabajadores durante estas labores.

Estos trabajos de mantenimiento en la red eléctrica comenzarán en punto de las 10:00 de la mañana y se espera que termine en punto de las 6:00 de la tarde, por lo que autoridades de la CFE pidieron a los ciudadanos tomar las debidas precauciones para evitar daños en sus aparatos eléctricos y en medicamentos que necesiten refrigeración.

Lista de colonias afectadas por corte de luz en García

Esta interrupción en el suministro de la red eléctrica en García afectará en total a 8 colonias. A continuación te dejamos la lista completa de los sectores que se verán afectados.

Cumbres Lux

Ferrara

Atera Residencial

Ayucca Residencial

Portal Buena Vista

Murano Residencial

Adara Residencial

Dominio Cumbres

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el servicio de red eléctrica deberá de restablecerse en punto de las 6:00 de la tarde, pero en dado caso de que esto no ocurra, la línea telefónica 070 estará disponible para los ciudadanos que deseen levantar un reporte.