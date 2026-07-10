Caso Agronitrogenados: ¿De Cuánto Es el Pago Pendiente de Alonso 'N' por Reparación del Daño?

La Fiscalía General de la República (FGR) informó hoy, 10 de julio de 2026, de cuánto es el pago pendiente de Alonso ' N' por la reparación del daño del caso de Agronitrogenados .

De acuerdo con la institución, el convenio buscó reparar el daño económico ocasionado por la adquisición de la planta, operación en la que se determinó la existencia de un sobreprecio.

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¿Cuál es el monto del último pago de la reparación del daño?

La FGR explicó que un dictamen contable estableció que PEMEX pagó 275 millones de dólares por la planta de Agronitrogenados.

Sin embargo, una valuación realizada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) determinó que una planta nueva tenía un valor de 58 millones 335 mil 960 dólares, por lo que se calculó un sobreprecio de 216 millones 664 mil 40 dólares, cantidad fijada como reparación del daño.

A petición de Alonso “N”, se celebró un acuerdo reparatorio por ese monto, respaldado con garantías como el 99% de las acciones de Grupo Acerero del Norte, además de cuatro hornos y tres inmuebles.

El acuerdo fue autorizado por el Consejo de Administración de PEMEX en febrero de 2021 y posteriormente aprobado por un Juez de Control.

El convenio estableció tres pagos:

El primero, por 50 millones 40 dólares, fue cubierto el 30 de noviembre de 2021.

El segundo, por 54 millones 166 mil 10 dólares, se realizó el 30 de noviembre de 2022.

Con ambas parcialidades, Alonso “N” pagó 104 millones 166 mil 50 dólares.

No obstante, el tercer pago, por 112 millones 497 mil 990 dólares, que debía cubrirse el 30 de noviembre de 2023, no fue realizado, por lo que es el último pago pendiente.

La FGR señaló que, ante la falta del último pago, el 5 de diciembre de 2023 solicitó al órgano jurisdiccional la reanudación del proceso penal.

Posteriormente, Alonso “N” argumentó que no pudo cumplir con el pago debido a un proceso de capitalización y reestructura financiera de su empresa, por lo que solicitó una prórroga.

FBPT