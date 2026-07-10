Caso Agronitrogenados: ¿De Cuánto Es el Pago Pendiente de Alonso 'N' por Reparación del Daño?

La FGR informó que Alonso 'N' aún no ha completado el pago del caso de Agronitrogenados

Alfonso AnciraAlfonso Ancira después de acordar el pago de más de 216 millones de dólares. Foto: Cuartoscuro
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