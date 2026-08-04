Seguridad

Detienen en CDMX a Un Hombre con 217 Kilos de Cocaína: Investigarán Destino y Ruta de la Droga

Un hombre fue detenido en CDMX con 217 kilos de cocaína; la policía investiga el destino final de la droga

Detienen a un hombre en CDMX por transportar drogaUn hombre fue detenido en CDMX por transportar 217 kg de cocaína ocultos en un compartimento de un carro. Foto: SSPC
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