Detienen en CDMX a Un Hombre con 217 Kilos de Cocaína: Investigarán Destino y Ruta de la Droga

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer hoy, 4 de agosto de 2026, que fue detenido un hombre en la Ciudad de México (CDMX) con 217 kilos de cocaína.

Precisó que investigarán su destino y la ruta de la droga, que estaba oculta "en un compartimento de un vehículo".

El aseguramiento forma parte de las acciones de vigilancia implementadas por las autoridades federales y capitalinas para combatir el tráfico de drogas.

De acuerdo con el funcionario, la detención fue resultado de un despliegue coordinado entre personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

Así encontraron los paquetes de droga

El cargamento de droga era transportado en un compartimento oculto dentro del automóvil, una modalidad utilizada para intentar evadir las revisiones de las autoridades.

Tras el aseguramiento, tanto la persona detenida como la droga quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes.

García Harfuch señaló que las indagatorias seguirán para establecer la ruta de trasiego de la cocaína, así como determinar cuál sería su destino final y si el detenido forma parte de una red de distribución de drogas.

FBPT