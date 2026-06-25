Asilo en EUA Más Difícil para Migrantes que Cruzan por México: ¿Qué Pasó?

El acceso por asilo a Estados Unidos será más difícil para las personas migrantes que cruzan por México, en N+ te detallamos qué pasó.

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dio luz verde para que la administración de Trump pueda no aceptar las solicitudes de quienes piden asilo entre la frontera entre EUA y México.

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La reciente decisión de la Corte Suprema estadounidense favorece las políticas migratorias impulsadas por el presidente Trump.

Con una votación de seis magistrados a favor y tres en contra, el máximo tribunal permitió que el gobierno federal avance con medidas destinadas a limitar la admisión de solicitudes de asilo presentadas en la frontera sur del país.

Corte Suprema respaldó medidas para restringir solicitudes de asilo

La resolución representa un respaldo importante para la estrategia migratoria de la administración Trump, que busca reducir el número de personas que ingresan a territorio estadounidense para solicitar protección internacional.

La decisión judicial elimina obstáculos legales que habían frenado la aplicación de políticas más estrictas en materia migratoria. Con ello, las autoridades fronterizas tendrán mayores facultades para rechazar ciertos casos de personas que buscan refugio al llegar desde México.

El fallo podría impactar principalmente a migrantes que van de África, América Latina y otras regiones que utilizan la ruta mexicana para intentar ingresar a Estados Unidos y solicitar asilo.

Por su parte, la mayoría conservadora de la Corte Suprema también avaló la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de Haití y Siria.

FBPT