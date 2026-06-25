Asilo en EUA Más Difícil para Migrantes que Cruzan por México: ¿Qué Pasó?

El Tribunal Supremo respaldó a Donald Trump; esto pasará con los migrantes que piden solicitud de asilo al cruzar por México

Varias personas saltan un muro de metal.Personas migrantes pasan por la Frontera entre México y Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+