¿Cuánta Agua Tiene el Sistema Cutzamala Hoy? Así Están las Presas este 25 de Junio 2026

Así está el nivel del Sistema Cutzamala y de las presas que lo conforman hasta hoy, 25 de junio de 2026

Presa Valle de Bravo del Sistema CutzamalaPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Las presas del Sistema Cutzamala se recuperan con la temporada de lluvias 2026. Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque incrementan sus niveles. Conoce cómo impacta esto en el suministro de agua.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+