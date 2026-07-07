Vienen 3 Días de Lluvias Muy Fuertes en México: Lista de Estados donde se Espera Granizo

Conoce aquí el pronóstico detallado de los siguientes tres días, ante previsión de lluvias, descargas eléctricas y granizo

Fuerte lluvia acompañada de granizo en la CDMX el 22 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoFuerte lluvia acompañada de granizo en la CDMX el 22 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Lluvias intensas, descargas eléctricas y granizo en camino. Descubre qué estados serán afectados y cómo protegerte según Conagua y el SMN.

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