Vienen 3 Días de Lluvias Muy Fuertes en México: Lista de Estados donde se Espera Granizo

¡Toma precauciones! La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que los tres próximos días habrá lluvias muy fuertes, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, en varios estados de la República Mexicana.

Aquí te decimos cuáles serán las entidades afectadas, de acuerdo con el pronóstico detallado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Presencia de varios fenómenos naturales

De acuerdo con el organismo, las lluvias en el país serán ocasionadas por diversos fenómenos meteorológicos, entre ellos:

Circulaciones ciclónicas.

Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Canales de baja presión.

La onda tropical número 16.

Inestabilidad atmosférica.

Según el SMN, estos sistemas mantendrán los siguientes tres días la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán.

Lo anterior con posible caída de granizo en estados del noreste, centro y occidente del país.

Las lluvias más intensas se prevén en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Veracruz.

Lista de estados afectados por día

Miércoles 08 de julio:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Durango (suroeste), Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco (norte) y Veracruz (norte, centro y costa).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán (norte y sur), Guerrero (norte y oeste), Oaxaca (norte y centro), Chiapas (este), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte, centro y suroeste), Tlaxcala, Estado de México (norte, centro y este), Morelos y Tabasco (oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (sur), Aguascalientes, Colima, Guanajuato (oeste y sur), Querétaro (norte y sur), Ciudad de México, Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (centro y oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Quintana Roo.

Jueves 09 de julio:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este) y Veracruz (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (centro, este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (centro), Querétaro (norte), Hidalgo (oeste y sureste), Oaxaca (norte) y Chiapas (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes ( 25 a 50 mm): Nayarit, Jalisco (este y noroeste), Michoacán (norte y noroeste), Guerrero (este), Zacatecas (sur), Guanajuato (este y suroeste), Estado de México (norte), Ciudad de México, Morelos, Puebla (norte y sureste), Tlaxcala y Tabasco (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Colima, Aguascalientes, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viernes 10 de julio:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este) y Chihuahua (oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (norte y noreste), Durango (oeste), Coahuila (sureste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (norte y este), Querétaro (sur), Hidalgo (sur), Veracruz (centro), Puebla (centro y sureste), Tlaxcala, Estado de México (norte y centro), Ciudad de México, Morelos, Guerrero (norte y sureste), Oaxaca (suroeste), Chiapas (este y sur) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Tabasco, Campeche y Yucatán.

“Las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas”, reiteró.

Recomendaciones

Ante lluvias en el país, la Comisión Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

SPB