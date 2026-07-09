Carreteras Bloqueadas en México Hoy: Lista de Autopistas con Cierres Viales este 9 de Julio 2026

Conoce aquí cuáles son las carreteras con cierres viales por accidentes o manifestaciones este jueves

Accidente en el km 30 de la carretera México-Puebla, dirección CDMX. Foto: X @GN_CarreterasAccidente en el km 30 de la carretera México-Puebla, dirección CDMX. Foto: X @GN_Carreteras

Destacado

¿Viajas hoy? Infórmate sobre los cierres viales en México: accidentes en la México-Querétaro y México-Puebla complican el tránsito. Toma precauciones y planifica tu ruta.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+