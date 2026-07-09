Carreteras Bloqueadas en México Hoy: Lista de Autopistas con Cierres Viales este 9 de Julio 2026

Toma precauciones: Varias carreteras y autopistas de México registran cierres a la circulación hoy, 9 de julio de 2026, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).

Por ello, aquí te decimos en dónde hay cierres carreteros, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

Y es que diariamente, accidentes, manifestaciones o situaciones climáticas generan complicaciones viales en la red carretera del país.

En N+ te mantenemos informado sobre la situación vial en la República Mexicana.

Lista de carreteras afectadas hoy

De acuerdo con el informe de Capufe y la GN en redes sociales, estas son las vialidades con cierres o bloqueos este jueves:

01:00 horas: En el Estado de México, accidente vial en el Km 023+500 de la carretera Venta de Carpio-Teotihuacana, a la altura de la Colonia Azteca. Sin afectación a la circulación.

03:05 horas: En Veracruz, cierre parcial de circulación por percance cerca del Km 035+800, de la carretera Ent. La Tinaja-Cosoleacaque, a la altura de Loma de los Pichones.

05:40 horas: En la autopista México-Querétaro, reducción de carriles en el km 89, dirección Querétaro, en la gasa de incorporación a la Autopista Arco Norte, por atención de accidente (salida del camino de tracto camión).

06:56 horas: En la autopista México-Puebla, reducción de carriles en el km 30, dirección CDMX, por atención de accidente (choque por alcance).

06:58 horas: En Tlaxcala, cierre de circulación por accidente vial en el Km 084+100 de la carretera Los Reyes-Zacatepec, a la altura de la colonia Azteca.

07:18 horas: En la autopista México-Cuernavaca, reducción de carriles en el km 36, dirección CDMX, por atención de accidente (choque contra muro central).

07:40 horas: En la autopista México-Cuernavaca, reducción de carriles en el km 57, dirección Cuernavaca, por atención de accidente (volcadura de tracto camión).

07:47 horas: En Edomex, cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 030+700, de la carretera México-Puebla, a inmediaciones de la comunidad de Ixtapaluca, dirección CDMX.

08:47 horas: En Yucatán, cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 156+200, de la carretera Villahermosa-Francisco Escarcega, con dirección a Escárcega, Campeche.

10:23 horas: En Morelos, cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 057+300, de la carretera México-Cuernavaca, con dirección a Tres Marías, Morelos.

10:39 horas: En Chiapas, cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del Km 168+900, de la carretera Las Choapas-Ocozocoautla, con dirección a Ocozocoautla.

11:12 horas: En Tlaxcala, cierre de circulación por accidente vial en el Km 084+100, de la carretera los Reyes-Zacatepec, a la altura de la colonia Azteca.

SPB