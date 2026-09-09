SSN Registra Varios Sismos en México: Epicentro y Magnitud

La actividad sísmica está presente en distintas zonas del país. Durante las primeras horas de este miércoles, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó temblores.

De acuerdo con el organismo, el primer sismo ocurrió a las 00:09 horas, a 62 kilómetros al sureste de San Felipe, Baja California, con una profundidad de 10 kilómetros (km), su magnitud fue de 3.5.

A las 2:18 horas, hubo otro con epicentro a 61 kilómetros al sur de Salina Cruz, en las coordenadas 15.65 de latitud y -95.06 de longitud.

El SSN indicó que el movimiento tuvo una profundidad de 17 kilómetros y magnitud de 4.1.

En Baja California Sur, sucedió uno con epicentro a 142 kilómetros al noreste de Guerrero Negro, tuvo una profundidad de 14.6 kilómetros y magnitud de 4.0.

Ante la constante actividad sísmica que caracteriza a distintas regiones del país, las autoridades contemplan acciones para fortalecer la preparación de la población.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) convocó a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2026.

El ejercicio será el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, con el objetivo de promover la cultura de protección civil y mejorar la capacidad de respuesta de las personas, brigadas y unidades internas ante una posible emergencia o desastre.

FBPT