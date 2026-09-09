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SSN Registra Varios Sismos en México: Epicentro y Magnitud

En este mes se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional, un ejercicio de prevención ante un temblor

Simulacro NacionalEste mes, se realizará el Segundo Simulacro Nacional. Foto: N+

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