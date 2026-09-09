Detienen a Policía Municipal por Abusar de Mujer en Celdas de Zuazua, Nuevo León

Autoridades ministeriales ya tienen bajo custodia al policía activo del municipio General Zuazua, Nuevo León, acusado de un ataque sexual contra una detenida, delito presuntamente cometido en las celdas municipales el fin de semana pasado.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Alejandro "N", de 43 años de edad, policía municipal de Zuazua, detenido por presuntamente haber agredido sexualmente a una mujer de identidad reservada, quien se encontraba bajo custodia en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública municipal por el delito de alteración del orden.

La captura fue realizada por los detectives en la misma comandancia del municipio de General Zuazua, donde se encontraba retenido el oficial. De acuerdo con las primeras indagatorias de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el abuso ocurrió el pasado 5 de septiembre dentro de las celdas de la corporación donde la víctima, una mujer adulta, permanecía detenida.

Alejandro "N" enfrenta cargos por los delitos de violación, abuso sexual y abuso de autoridad. El ahora imputado fue ingresado a un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León para resolver su situación legal. Por su parte, la víctima ya lleva un tratamiento psicológico tras el ataque.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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