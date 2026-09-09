Seguridad

Detienen a Policía Municipal por Abusar de Mujer en Celdas de Zuazua, Nuevo León

Alejandro "N", elemento activo, enfrenta cargos por al menos tres delitos cometidos en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública municipal

Policía detenido por abuso en celdas de ZuazuaEl policía fue identificado como Alejandro "N". Foto: FGJNL

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