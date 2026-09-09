Joven a Prisión Preventiva por Presunto Abuso en Contra de una Menor en Sonora

Miguel 'N', de 28 años de edad, es investigado como presunto responsable de la violación agravada contra una adolescente de 14 años, ocurrido el 28 de junio de este año, en el municipio de Cajeme.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que ejerció actos de violencia moral, para imponerle un acto sexual a la menor de edad.

Derivado esto, la Fiscalía del Estado solicitó y obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

El juez de control determinó que Miguel 'N' estableció tres meses para el cierre de la investigación complementaria.