Seguridad

Joven a Prisión Preventiva por Presunto Abuso en Contra de una Menor en Sonora

El imputado presuntamente abusó de la adolescente el pasado 28 de junio en el municipio de Cajeme

Joven a Prisión Preventiva por Presunto Abuso en Contra de una Menor en SonoraJoven a Prisión Preventiva por Presunto Abuso en Contra de una Menor en Sonora. Foto: FGJE

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