Astronomía

¿Qué Planeta Está Junto a la Luna Esta Noche? Así Puedes Ver el Fenómeno Astronómico

Cuatro planetas serán visibles en el cielo en distintos momentos de la noche; te decimos cuáles y cómo identificarlos

Personas con telescopio ante la Luna¿Qué planetas serán visiblles esta noche? Foto: Reuters

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