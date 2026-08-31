¿Qué Planeta Está Junto a la Luna Esta Noche? Así Puedes Ver el Fenómeno Astronómico

Los eclipses de agosto nos han dejado con ansias de más fenómenos astronómicos. Pero hay que recordar que estos siempre están a un parpadeo de distancia; solo hay que saber mirar de la forma correcta en el momento preciso.

Esta noche habrá una conjunción entre la Luna y un planeta. Además, en distintos puntos, serán visibles otros tres planetas a simple vista. Si tienes la suerte de contar con un telescopio o unos binoculares, podrías ver un planeta adicional.

Desde los albores de la humanidad aprendimos que las estrellas parecen fijas en el cielo. Durante la noche de este lunes, la bóveda celeste y todos los luceros que contiene giran alrededor de un solo punto, que coincide con el norte.

Sin embargo, hay unos puntos particulares en el cielo que se mueven con el paso de los días y aun de las horas. Los griegos llamaron “vagabundas” a estas extrañas estrellas que no se mantenían quietas en la noche. Aquella palabra, planḗtēs, derivó en el nombre que les damos hoy: planetas.

Pasó un tiempo antes de que los astrónomos dilucidaran que estas estrellas errantes eran cuerpos semejantes a la Tierra que también orbitaban el Sol y no emitían luz, sino que reflejan la que reciben de nuestra estrella. No obstante, desde el principio quedó claro que estos cuerpos seguían patrones distintos al de las estrellas comunes que parecen fijas en un solo punto.

Seguir el movimiento de los planetas es una estupenda forma de aprender de astronomía. Y para ello son especialmente útiles las conjunciones.

La noche de este 31 de agosto habrá una conjunción entre Saturno y la Luna. El planeta de “orejas”, como llamó Galileo a sus anillos, será visible hacia la medianoche, aunque será más fácil de apreciar después de las dos de la mañana. El planeta será un punto muy brillante junto al satélite, con una magnitud aparente de +0.48.

Esta noche podrías ver cuatro planetas a simple vista. Foto: Reuters

La magnitud aparente mide el brillo de un cuerpo en el cielo. Cuando el número es negativo, significa que es muy luminoso, como la Luna, que se ubica en -12. Cuando el número es positivo, el brillo es menor. Urano, en el límite de los objetos visibles a simple vista, suele ubicarse en +6.

Hoy Saturno tendrá un brillo superior al de las tres estrellas que componen el Cinturón de Orión, cuyas magnitudes oscilan entre +1.7 y +2.2. No será un reto identificar la luz más brillante junto a la Luna, esa será nuestro planeta “orejudo”.

Además, otros tres planetas serán fáciles de ver durante la noche del 31 de agosto y la madrugada del 1 de septiembre. Venus será el más fácil de identificar. En los primeros momentos después del atardecer, el planeta será el punto más luminoso del cielo. No poca gente suele reportar su aparición como un ovni, de lo imponente que llega a ser.

Poco después de las dos de la mañana, aparecerá en el extremo oeste Neptuno. Será un punto muy débil, pero perfectamente visible en un cielo claro.

También después de las dos de la mañana aparecerá Marte, que se volverá más brillante a medida que se acerque el amanecer. Esta noche no podrá verse Mercurio, pues se encuentra ahora mismo demasiado cerca del Sol, pero con binoculares podría observarse a Urano hacia las 6 de la mañana.