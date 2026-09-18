Operativo en Quechultenango, Guerrero; Pobladores Queman Patrullas y Retienen a Agentes

Un operativo desató diversos hechos violentos esta tarde en el municipio de Quechultenango, Guerrero, cuando pobladores y elementos de seguridad se enfrentaron; se reportan bloqueos y quema de vehículos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando elementos de seguridad desplegaron un fuerte dispositivo de seguridad. Los habitantes se enfrentaron con piedras y palos contra los policías.

Posteriormente, otro grupo de personas acudió al acceso principal del municipio para hacer un bloqueo y con ello impedir el paso de más unidades de fuerzas armadas. Se tiene conocimiento de que al menos 19 elementos de distintas corporaciones se mantienen retenidos por civiles en la cabecera municipal.

Durante el altercado se presentó la quema de patrullas, por lo que esto alertó todavía más a las autoridades. En estos momentos, un grupo de representantes de la población de Quechultenango mantienen diálogo con policías.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Enfrentamiento con Fuerzas de Seguridad se Extiende a Quechultenango, Guerrero

A través de redes sociales se dieron a conocer los videos en los que se observan las agresiones, así como las unidades vandalizadas y envueltas en llamas. En la carretera Mochitlán-Quechultenango, fueron atravesadas combis del transporte público de la ruta a Chilpancingo para impedir el avance del operativo.

Decenas de unidades de la Policía Estatal, Municipal y Guardia Nacional (GN) se mantienen en fila para poder ingresar al poblado. También aeronaves de la GN sobrevuelan el territorio mientras regresa la calma al poblado.

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En tanto, en la región del "Circuito Río Azul", en la zona sur de Guerrero, se reportaron movilizaciones, especialmente en el municipio de Mochitlán.

Hasta el momento no hay información oficial de personas lesionadas, así como de los daños ocasionados.

Los habitantes refieren que no quieren la presencia de las fuerzas armadas en sus comunidades porque no se sienten seguros, de hecho, señalan que el pueblo era tranquilo antes de que llegaran.

EPP