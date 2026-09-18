Seguridad

Operativo en Quechultenango, Guerrero; Pobladores Queman Patrullas y Retienen a Agentes

Los habitantes mantienen un bloqueo en el acceso principal al pueblo; además, retienen a varios elementos de seguridad

Los pobladores impiden el paso de elementos de seguridad en el acceso del municipioFoto: Viral Guerrero
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