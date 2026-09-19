Más de 300 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, tomaron este sábado la caseta de cobro de Palo Blanco, en la autopista del Sol a la altura de Chilpancingo, Guerrero. Los estudiantes permitieron el paso de vehículos sin cobro de cuota; no se registró presencia policiaca ni incidentes durante la jornada.

Es la segunda vez en menos de una semana que los normalistas ocupan la misma caseta. El 16 de septiembre ya la habían tomado, ocasión en la que colocaron en uno de los carriles hacia Acapulco una manta con la imagen de una silla vacía y la leyenda "Su lugar los espera", alusiva a los 43 estudiantes desaparecidos.

Un día después, el 17 de septiembre, realizaron un mitin político en la ciudad de Chilpancingo, y el 18 de septiembre llevaron a cabo otro mitin en la explanada de su propia institución, con participación de la comunidad estudiantil.

A través de sus publicaciones, la comisión de prensa y propaganda de los normalistas (Prensa Ayotzi) ha reiterado en cada uno de estos actos la exigencia de verdad, justicia y presentación con vida de los 43, así como el castigo a los autores materiales e intelectuales del caso.

Las movilizaciones ocurren a unos días de cumplirse 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Con información de Janosik García.

CT