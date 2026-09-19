Sociedad

Normalistas de Ayotzinapa Toman de Nueva Cuenta la Caseta de Palo Blanco en Chilpancingo

Automovilistas circulan sin pagar cuota en Palo Blanco, a días de cumplirse 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes

Normalistas de Ayotzinapa Toman de Nueva Cuenta la Caseta de Palo Blanco en ChilpancingoUna manta con la imagen de una silla vacía y la leyenda "Su lugar los espera" quedó colocada en los carriles hacia Acapulco de la caseta de Palo Blanco. Foto: Prensa Ayotzi

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