Niño de 3 Años Sigue Grave Tras Ser Arrojado al Foso de Cocodrilos en Zoológico

El menor fue trasladado de emergencia al Hospital Addenbrooke’s, en Cambridge, donde continúa recibiendo atención médica

Niño de 3 Años Sigue Grave Tras Ser Arrojado al Foso de Cocodrilos. Foto: AFPNiño de 3 Años Sigue Grave Tras Ser Arrojado al Foso de Cocodrilos. Foto: AFP

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Niño de 3 años sigue grave tras caer 4.5 metros en foso de cocodrilos en zoológico de Inglaterra. Policía investiga intento de asesinato. Detalles en desarrollo.

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