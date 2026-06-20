Niño de 3 Años Sigue Grave Tras Ser Arrojado al Foso de Cocodrilos en Zoológico

Un niño de tres años permanece hospitalizado en estado crítico después de resultar gravemente herido en un incidente ocurrido en el zoológico Johnsons of Old Hurst, ubicado cerca de Huntingdon, en Inglaterra. Por el caso, la policía de Cambridgeshire arrestó a un hombre de 30 años bajo sospecha de intento de asesinato.

De acuerdo con las autoridades, el menor fue trasladado de emergencia al Hospital Addenbrooke’s, en Cambridge, donde continúa recibiendo atención médica. Reportes citados por la BBC señalan que su condición es crítica, aunque estable.

La policía informó que el detenido, originario de Norfolk, no tenía ninguna relación con el niño. Las investigaciones preliminares apuntan a que el hombre habría arrojado deliberadamente al menor al recinto donde se encuentran los cocodrilos, aunque las circunstancias exactas continúan bajo revisión.

La jefa inspectora Verity McCann señaló que los agentes recopilan testimonios de las personas que presenciaron el hecho para esclarecer cómo ocurrió el incidente. Asimismo, reiteró que no existe evidencia de que el sospechoso conociera previamente a la víctima.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado si las lesiones sufridas por el menor fueron provocadas directamente por los animales. El caso fue catalogado como un “incidente crítico” por la policía local.

El menor fue arrojado a 4.5 metros de profundidad

Tras lo ocurrido, el zoológico expresó su solidaridad con la familia afectada y anunció el cierre temporal de Tropical House, la zona donde se localiza el recinto de los cocodrilos. El resto de las instalaciones continúa abierto al público.

Autoridades locales y representantes de la comunidad manifestaron su sorpresa por el hecho. También destacaron que el área contaba con diversas medidas de seguridad, incluidas barreras de protección y pasarelas elevadas.

Según testimonios de residentes cercanos, el menor habría caído a un foso de aproximadamente 4.5 metros de profundidad. Mientras tanto, la investigación continúa y las autoridades mantienen comunicación con la familia del niño para dar seguimiento a su evolución médica.