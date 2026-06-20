Crecen Denuncias por Fraudes con Boletos para el Mundial; Este es el Caso de Paola

Conforme avanza el Mundial, crecen las denuncias por fraudes cometidos por personas con boletos falsos.

Tan solo en Zapopan fueron detenidas 10 personas por intentar ingresar el jueves al estadio con entradas apócrifas.

Además, aficionados denunciaron haber sido víctimas de estafa en aplicaciones de reventa de boletos.

Como la historia de Paola y su abuelo.

Era uno de los días más importantes para Paola Hernández, por fin entraría con su abuelo a un partido de la Selección Mexicana y de la alegría pasaron a la tristeza de ver el partido sentados afuera del estadio.

Paola Hernández, aficionada estafada, indicó:

“Fue por Viagogo y luego me lo transfirieron a StubHub y pues de ahí fue toda la estafa, nunca me mandaron mis boletos"

Paola pagó 6 mil dólares por sus boletos, además del viaje en avión y todo un outfit futbolero.

Paola pudo atestiguar que la misma empresa StubHub vendió a residentes de Estados Unidos entradas que nunca llegaron, para el mismo partido que vería con su abuelo.

"Me vieron peleando en el teléfono mucho tiempo y me dijeron: ‘Ah tú también’ Y se juntó la bolita, eran de California, también nos estafaron igual, eran como 8 personas", aseguró Paola Hernández

Luego de casi 8 horas esperando una respuesta que nunca llegó, la joven y su abuelo regresaron a media noche a la casa de su familia pensando en iniciar una demanda por lo ocurrido.

Con información de N+ Univision

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