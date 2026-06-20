Crecen Denuncias por Fraudes con Boletos para el Mundial; Este es el Caso de Paola

Paola pagó 6 mil dólares por sus boletos, además del viaje en avión para vivir una gran experiencia junto con su abuelo, que terminó en tristeza

Paola pagó 6 mil dólares por unos boletos que nunca le mandaron.Foto: N+

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Denuncias de boletos falsos en el Mundial aumentan. Paola y su abuelo quedaron fuera del estadio tras pagar miles de dólares.

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