Colapsa Puente Peatonal en Playa La Boquita en Manzanillo, Colima; Hay 11 Lesionados

La tarde de hoy sábado 25 de julio, alrededor de las 18:00 horas, colapsó un puente peatonal ubicado en la playa La Boquita, en el municipio de Manzanillo, Colima, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

Tras el desplome de la estructura, guardavidas y paramédicos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Manzanillo acudieron al sitio para atender a las personas que se encontraban en las inmediaciones y verificar si había personas lesionadas.

De acuerdo con Protección civil, se registraron 11 personas lesionadas pero no de gravedad. Sin embargo, una paciente recibió atención prehospitalaria y fue trasladada a un hospital para una valoración médica, con el fin de descartar posibles complicaciones derivadas del incidente.

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Atienden la emergencia en la playa La Boquita

Las autoridades desplegaron un operativo en la zona para brindar apoyo a los visitantes y mantener resguardado el sitio donde ocurrió el colapso del puente peatonal.

El incidente ocurrió en una de las playas más concurridas del municipio durante el periodo vacacional de verano, por lo que la presencia de cuerpos de emergencia permitió atender de forma inmediata la situación y evitar mayores riesgos para quienes se encontraban cerca de la estructura.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del colapso ni si el puente permanecerá cerrado mientras se realizan las inspecciones correspondientes.