Accidentes

Colapsa Puente Peatonal en Playa La Boquita en Manzanillo, Colima; Hay 11 Lesionados

Las autoridades desplegaron un operativo en la zona para brindar apoyo a los visitantes

Colapsa puente en Manzanillo. Foto: N+Colapsa puente en Manzanillo. Foto: N+

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