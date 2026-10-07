Florida Pide a Juez Limitar Instagram y Facebook para Menores de 14 años

El estado de Florida en EUA pidió a un juez estatal imponer nuevas restricciones a Instagram y Facebook para proteger a los usuarios jóvenes, mientras mantiene una demanda contra Meta por las medidas de seguridad de sus plataformas para menores.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó este miércoles una solicitud ante un tribunal del condado de Pasco para obtener una orden judicial temporal contra Meta. La petición busca que la empresa identifique y elimine de sus plataformas a los usuarios menores de 14 años en el estado.

La solicitud también plantea limitar a dos horas diarias el uso de las aplicaciones de Meta para los adolescentes y desactivar funciones como la reproducción automática y el desplazamiento infinito. Florida pidió que estas medidas entren en vigor de inmediato y permanezcan mientras continúa el proceso judicial.

La demanda estatal acusa a Meta de haber diseñado sus plataformas para generar conductas adictivas entre los usuarios jóvenes y de haber engañado a los consumidores sobre las medidas de seguridad implementadas. El caso forma parte de una serie de demandas presentadas por estados de Estados Unidos.

Florida decidió continuar con su proceso luego de no participar en el acuerdo alcanzado en agosto por otros estados y Washington D.C. con Meta. Según Reuters, ese pacto contempla el pago de hasta 18 mil millones de dólares y cambios en las plataformas para los usuarios adolescentes.

Entre las medidas que Florida busca imponer hay algunas que van más allá de las condiciones aceptadas por Meta en ese acuerdo. El estado pretende que los adolescentes pierdan el acceso a la mensajería cuando alcancen el límite de tiempo y que la empresa no les muestre publicidad.

Uthmeier cuestionó el acuerdo alcanzado por los demás estados y sostuvo en la solicitud judicial que representa una medida insuficiente para impedir que Meta mantenga este tipo de prácticas.

Por su parte, Meta ha señalado que Florida debería concentrar sus esfuerzos en otras plataformas, como YouTube y TikTok.