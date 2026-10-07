Internacional

Florida Pide a Juez Limitar Instagram y Facebook para Menores de 14 años

La solicitud también plantea limitar a dos horas diarias el uso de las aplicaciones de Meta para los adolescentes

Foto: AFPFoto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+