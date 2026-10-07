Accidente en Ciudad Madero: Muere Motociclista y Menor Resulta Lesionada

Trágico accidente vial registrado en la colonia Vicente Guerrero de Ciudad Madero dejó como saldo una persona fallecida y una menor de edad gravemente lesionada, luego de que una motocicleta impactara contra una unidad del transporte público.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Allende, entre las calles España y Dinamarca, cuando un motociclista que presuntamente circulaba a exceso de velocidad cruzó sin precaución.

En ese punto transitaba un microbús de la ruta Madero - Kehoe - Las Flores, el cual contaba con la preferencia de paso.

Tras el fuerte impacto, el conductor de la motocicleta perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones. Por su parte, una joven de 16 años de edad que viajaba como acompañante resultó lesionada, por lo que requirió atención médica de emergencia y fue trasladada de urgencia a un nosocomio local para recibir asistencia especializada.

Al sitio acudieron elementos de Tránsito y Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para acordonar el área, realizar los peritajes correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo para aplicar la necropsia de ley.