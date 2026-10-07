Accidentes

Accidente en Ciudad Madero: Muere Motociclista y Menor Resulta Lesionada

Al sitio acudieron elementos de Tránsito y Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para acordonar el área y realizar los peritajes correspondientes

Accidente en Ciudad Madero: Muere Motociclista y Menor Resulta LesionadaAccidente en Ciudad Madero: Muere Motociclista y Menor Resulta Lesionada. Foto: N+

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Accidente en Ciudad Madero: exceso de velocidad cobra la vida de un motociclista y deja a una menor gravemente lesionada.

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