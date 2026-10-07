Volcadura de Tractocamión con Mercancía Afecta Circulación en Autopista de Puebla

Un tractocamión que transportaba mercancía protagonizó una volcadura sobre el kilómetro 232 de la autopista Puebla-Orizaba provocando afectaciones en la circulación vehicular de dicha arteria vial.

Las cajas que iban dentro de la unidad de carga terminaron esparcidos por el tramo carretero Acatzingo-Ciudad Mendoza, mientras que ésta terminó atravesada entre los carriles.

Fue aproximadamente a las 15:00 horas de este miércoles 7 de octubre de 2026 que un camión de carga se volcó sobre el kilómetro 232 de la autopista Puebla-Orizaba.

Cuerpos de emergencias se movilizaron hasta el lugar del accidente, implementando un cierre del paso de forma parcial mientras se retira el camión siniestrado.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del conductor, por lo que se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un informe completo sobre lo ocurrido.

Con información de N+

GMAZ