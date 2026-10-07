Accidentes

Volcadura de Tractocamión con Mercancía Afecta Circulación en Autopista de Puebla

La mercancía que transportaba la unidad de carga accidentada quedó esparcida a lo largo del tramo carretero Acatzingo-Ciudad Mendoza

Accidente Volcadura Tractocamión Mercancía Autopista Acatzingo Ciudad Mendoza PueblaHasta el momento se desconoce el estado de salud del conductor. Foto: X @SicomNoticias_

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Tractocamión volcado en el km 232 de la autopista Puebla-Orizaba deja mercancía esparcida y afecta el tráfico. Emergencias trabajan en el lugar. Sigue la noticia.

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